Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si può sbagliare, che siano giocatori, allenatore, presidente o chiunque altro. Siamo tutti essere umani e bisogna accettarlo. Mi piace Ostigard per il Napoli, è un gran bel difensore con senso di posizione e padronanza del ruolo”.