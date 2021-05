Renica: "Hysaj? Ci sta che al 94’ possa perdere lucidità. Cagliari? Da calciatore mi incazzavo se avessimo mollato prima del fischio finale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il pareggio del Cagliari? Da calciatore mi incazzavo se avessimo mollato prima del fischio finale, siamo finiti dalle stelle alle stalle in due minuti: vincendo il Napoli era secondo, ora è quinto fuori dalla zona Champions. C’è tanta rabbia, ma il Napoli anche in altre partite ha mostrato un punto debole: l’allenatore non c’entra nei gol presi col Sassuolo o col Cagliari, la responsabilità è dei giocatori. Sul gol del Cagliari sentivo Gattuso urlare perché voleva i giocatori alti tatticamente sul campo: anche Meret poteva arrivare meglio sulla palla.

Hysaj? Ci sta che al 94’ possa perdere lucidità, purtroppo il calcio è così. Milan e Juventus meritano meno del Napoli di andare in Champions, ma ci sono gli episodi che determinano le classifiche.

Koulibaly out con lo Spezia? Sarebbe una perdita notevole, ma il Napoli ha dei sostituti che non sono inferiori ai giocatori dello Spezia. Si può rimediare, anche se per me Kalidou è fondamentale: con lui mi sento tranquillo in campo, come Demme, Insigne o Zielinski e Mertens”