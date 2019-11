Renica: "A gennaio prenderei un centrale difensivo. Koulibaly è il migliore al mondo, ma ha bisogno di uno che lo guidi"

Notizie Calcio Napoli -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore di Napoli e Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"A Napoli c'è un'aria un po' pesantina, di sfiducia, per vari motivi. C'è una tensione che sta andando oltre anche a causa della questione delle multe. Ciò che non mi torna, da sportivo, è che ci sia aria di disfattismo nonostante il Napoli sia ancora in corsa su tutto. L'ambiente va ricompattato, la rosa va ritoccata con un paio di rinforzi. Ora però bisogna mettere la testa sul campo e sugli obiettivi. A gennaio prenderei un centrale che sappia guidare la difesa. Manolas e Koulibaly, presi individualmente, sono fortissimi. In un discorso collettivo, però, sono lacunosi. Per me Koulibaly è il più forte del mondo, ma ha bisogno di uno che lo guidi. Difesa a tre? Il problema è che non c'è chi può fare il centrale e che possa guidare la difesa. Manolas non può essere la guida, non lo sa fare. E' un gran combattente, tra i centrali più forti d'Europa, ma c'è bisogno di un tattico dietro. Koulibaly è migliorato grazie a Sarri, anche Albiol è migliorato con l'attuale tecnico della Juventus. C'era una metodologia, l'unica scusante che c'è in questo momento è che Koulibaly e Manolas hanno lavorato pochissimo insieme".