Remi, l'agente: "Il problema di Pepè è la valutazione del Lille: nel modulo del Napoli sarebbe l'ideale"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Frederic Guerra, procuratore di Remi, compagno di squadra di Pepè al Lille “Pepè è veramente un giocatore fortissimo e basti guardare le squadre che sono interessate a lui per capire quanto brilla. Starebbe bene nel modulo del Napoli, il problema è che il Lille lo valuta 80 milioni ed è un prezzo molto alto, per questo fuori la porta, il club non ha la fila. Pepè può venire a prendere la palla basso e puntare la porta saltando gli avversari come Mbappè”.