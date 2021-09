Reja: "Spalletti è un allenatore vero: meno possesso palla e perdite di tempo più verticalità. Il Napoli può lottare per i primi posti"

Napoli calcio - Edy Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"E' stata una bella sorpresa vedere il Napoli dal vivo, devo dire che mi è piaciuto molto. Spalletti è un allenatore vero, la squadra fa meno possesso palla, meno perdite di tempo ed più verticale. Poi ci sono grandi individualità che possono farti la giocata risolutiva. Anguissa è l'uomo in più rispetto agli altri che conoscevo già perchè dà fisicità, concretezza e tecnicamente pulito. Fabian? La disposizione dell'Udinese l'ha facilitato perchè non era mai marcato, lo spagnolo così come la squadra ha fatto una prestazione straordinaria. Per me il Napoli può attaccare le prime posizioni, specialmente l'Inter".