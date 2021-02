Rastelli: "Un allenatore è sempre sotto pressione, a Napoli e nell'ultima squadra di provincia. Bisogna distaccarsi da tutto"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Rastelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L'allenatore è l'unico che ha la visione totale della sua squadra, dello stato dei calciatori. Il mestiere dell'allenatore è fatto di pressioni, a Napoli ma anche nell'ultima squadra di provincia. Lavorare sul campo tutti i giorni è qualcosa di magnifico ma le pressioni ci sono e devono essere gestite al meglio. Penso che sia fondamentale per un allenatore imparare a distaccarsi da tutto per non farsi trascinare dalla corrente. Nel calcio moderno i calciatori sono più attenti a tutto e anche le notizie sono alla portata di tutti rispetto a tanti anni fa".