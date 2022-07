Rastelli: "Napoli, bastano pochi accorgimenti. Koulibaly via? Serve la volontà del club..."

Massimo Rastelli e il mercato degli attaccanti. Per parlarne Tuttomercatoweb ha contattato l'ex tecnico di Cagliari e Avellino:

"Lukaku sposterà gli equilibri anche perchè conosce già l'ambiente, dove ha vinto ed è molto amato anche se nessuno si aspettava che l'anno scorso andasse via. Sarà di nuovo un protagonista formidabile, può ritrovare le sensazioni giuste per rendere al massimo".

E se arriva anche Dybala?

"Certi equilibri deve esser bravo l'allenatore a trovarli decidendo come impiegarli: i grandi calciatori comunque sanno che per avere più spazio devono sacrificarsi, gli equilibri fanno la differenza. Avere in ogni caso in rosa determinate caratteristiche aiuta per raggiungere certi obiettivi".

Che mercato è finora?

"C'è poca liquidità, non c'è possibilità di fare grandi colpi e si cercano parametri zero o giocatori da rilanciare, ormai da anni si vede questo"

Parlando del Napoli che idea si è fatto finora?

"Non ci sono stati grandi colpi in entrata, perchè l'organico con piccoli accorgimenti può cercare di giocarsi lo scudetto. Le voci di possibili cessioni di Koulibaly e Osimhen potrebbero indebolire e far naufragare questa idea"

Koulibaly a sensazione può davvero partire?

"Il mercato offre tantissime sorprese e quindi non può mai dire nulla finchè non è chiuso: è un difensore tra i più forti al mondo, con una maturità incredibile ed è normale sia appetito dalle big. Serve la volontà del club e del giocatore di continuare insieme il percorso, allontanando ogni proposta, ma nel calcio di adesso è difficile. Se arriva una società abituata a vincere e con proposte molto allettanti diventa dura".