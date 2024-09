Raspadori, l'ex allenatore a CN24: "La sosta gli ha fatto bene, è un soldato! I metodi di Conte? Forse sente un po' di lavoro..."

Calciomercato Napoli - L’ex allenatore dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, Francesco Cattani, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Raspadori? Ho come l’impressione che la sosta per la nazionale gli abbia fatto bene, la squadra ha un piglio diverso e lui ne ha tratto giovamento ritrovando i principi di gioco che gli erano andati a genio con Spalletti a Napoli.

Il feeling con gli allenatori vale per i professionisti ed i dilettanti, a me piace di più quando Raspadori gioca dentro il campo e non da esterno, poi è ovvio che sia intelligente e duttile tale da adattarsi, ma le caratteristiche sono quelle di chi rende maggiormente dentro il campo. Dipende anche dai compagni con cui gioca, per carità .

Perchè non si è imposto? La differenza di proposta di gioco è evidente tra Spalletti e Conte al Napoli, il lavoro di Antonio va assimilato e sappiamo quanto nel tempo arrivi a creare giocare preordinate che vanno a memoria. Non l’ho visto tantissimo in questo inizio di campionato, ma in Nazionale ha fatto vedere come può essere più pimpante. Stato di forma? Giacomo è uno muscolare, se ha fatto un po’ di lavoro da sfilare, forse lo sente per quanto sia piccolo ma non leggero.

Giacomo è un soldato che si applica fino all’ultima goccia di sudore rispetto a ciò che gli viene chiesto, caratterialmente è così ed è sempre stato un leader silenzioso che non ha bisogno di sbraitare per fare vedere le sue caratteristiche”