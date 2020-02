Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per me dal punto di vista qualitativo non c’è tanta differenza tra il Napoli ed il Barcellona, gli azzurri possono giocarsela in casa ma non solo. Se togli Messi, sono squadre che sono più o meno sullo stesso livello. Domani finisce 2-0 per il Napoli”.