Rai, Venerato: "Veretout al Napoli? Operazione slegata da Milik-Under. C'è un ostacolo da superare..."

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Veretout

“Veretout? Un'idea fortissima di Giuntoli. Operazione non legata a Milik. Napoli e Roma cercheranno di chiudere entro questa settimana l'operazione Milik-Under, per questo non ci sarebbe disponibilità economica per provare l'affondo decisivo. Se, poi, la Roma dovesse cedere Cristante o Diawara, allora non farebbe partire Veretout".