Rai, Venerato: "Dionisi piace a De Laurentiis e Giuntoli, ma è il piano B! Contatti con i 'romani' e su Sarri..."

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dionisi? E' un nome che possiamo inserire nel casting del piano B: è molto stimato da De Laurentiis e da Giuntoli che lo conosce dai tempi di Imola. Un nome che stuzzica ma non è tra i primissimi posti. Potrebbe essere valutato, in maniera importante, se non dovesse andare in Champions. Il primo nome della lista è Sarri ma non è arrivata alcuna telefonata a Figline mentre i contatti con Simone Inzaghi e Fonseca c'è stato. Fino a quando non firmerà con un'altra squadra, le porte aperte ci saranno sempre. Se ADL non lo ritiene valido per il ritorno, allora tutto cambia. Il disgelo c'è stato dopo l'esonero della Juventus. De Zerbi? Piace ma non ci sono stati contatti. Gattuso? Questa situazione non gli porta fastidio il futuro ma altro. Si sente un corpo estraneo: se De Laurentiis volesse cambiare idea, non troverà appoggio da Gattuso. Tempi? Tutto si deciderà non prima di maggio, servirà capire se sarà Champions League o meno".