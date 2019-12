RAI, Varriale: "Napoli poco equilibrato! Troppi giocatori in crisi psicologica, a cominciare da Insigne"

"Parte male Gattuso alla guida della Ssc Napoli .Squadra poco equilibrata e in difficoltà nell'affrontare una gara subito in salita per l'erroraccio di Koulibaly .Troppi giocatori in crisi psicologica a cominciare da Insigne. Un ottimo Parma sfrutta l'occasione. Al di là degli incredibili errori individuali divenuti ormai abituali,la crisi della Ssc si spiega pure con scelte di organico sbagliate. A centrocampo ad esempio Sarri poteva contare su Hamsik, Jorginho, Rog, Diawara, oltre a Allan e Zielu, gli unici rimasti. Non bastano Fabian e Elmas" .Questo il tweet del vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale.