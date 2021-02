Rai, Varriale: "Il Napoli non potrà fare difesa ad oltranza stasera a Bergamo. Osimhen titolare? Scelta coraggiosa"

Napoli - Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli dovrà aspettare secondo me l'Atalanta, ma non si potrà fare una difesa ad oltranza anche perchè Manolas e Koulibaly sono assenze pesanti. Osimhen? Mi sembra una scelta coraggiosa schierarlo dall'inizio perchè non ha novanta minuti nelle gambe, ma se Gattuso lo schiererà dall'inizio avrà avuto le sue garanzie. Mi aspetto una gara molto combattuta. Voci su Gattuso? E' una stagione anomala per tutti perchè si gioca ogni tre giorni. A fine anno penso che le strade di Rino e ADL si separeranno al termine di questa stagione fermo restando che non credo a cambi in corsa"