Rai, Perillo: "C'è un acquisto a costo zero che fa al caso del Napoli"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonello Perillo, giornalista:



“Su Meret vorrei dire due cose: la prima è che la concorrenza aperta per un portiere è sempre stata sbagliata. Un esempio è quello che si è visto quest’anno con il dualismo tra Navas e Donnarumma nel PSG. Non è un caso che Donnarumma abbia perso certezze. La concorrenza con Ospina non ha aiutato Meret. A me piace lui, sappiamo tutti che ha qualche problema con i piedi, ma sappiamo anche che non è nato centrocampista. Ricordiamo anche le dichiarazioni di Spalletti. Io prenderei uno d’esperienza vicino a Meret. Zielinski? Io sono convinto che Spalletti punterà molto su di lui come ha già fatto l’anno scorso, ma ad un certo punto l’ha dovuto accantonare per Mertens. È stato impiegato come sottopunta ma non è riuscito ad esprimersi al meglio. Io penso che Spalletti gli darà molta fiducia perché è un giocatore importante. Il mercato è totalmente cambiato, quindi anche per il famoso discorso delle plusvalenze, il Napoli debba cambiare modo di agire. Sul mercato ci sono giocatori a parametro zero che potrebbero portare ricavi, come Belotti. Nei 29 non vedo Luperto. Anche Romagnoli a costo zero potrebbe essere un buon acquisto. Lozano? Tutti posso essere ceduti nella politica del Napoli. Io non lo venderei a meno che non arrivi uno migliore di lui. L’anno scorso gli esterni non hanno brillato. È arrivato il momento che giocatori come lui e Zielinski tirino fuori il massimo”.