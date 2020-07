Venerato: "L'agente di Osimhen si guarda intorno. La voce Manchester United può essere stata messa in giro dal nuovo procuratore"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I vecchi procuratori di Osimhen sono stati sedotti ed abbandonati dal calciatore ed al Napoli la cosa non è piaciuta. Prima il Napoli aveva offerto 2.5 mln più bonus al calciatore, adesso si va verso i 4 mln bonus compresi. Un suo rappresentante aveva già lavorato col Napoli anni fa portando in azzurro Ivan Strinic. L’ingresso del nuovo agente cambia le cose, circa una settimana fa si è proposto offrendogli la Premier oppure il Napoli con uno stipendio da favola ed è così che Osimhen ha lasciato i suoi vecchi agenti. Bisogna rimodulare la trattativa e parlare di soldi. L’agente non sta definendo ancora col Napoli, ma si sta guardando intorno. Sono prematuri gli annunci e le visite mediche, ma è prematuro anche dire che la trattativa è saltata. L’agente sta valutando le proposte di altri club. Dei nomi fatti, l’unica conferma che ho è che il Manchester United si è informato tramite l’entourage. Il Napoli continua ad essere favorito, parla col ragazzo dal mese di febbraio e sa che il Lille è disposto a venire incontro al Napoli per chiudere l’operazione. L’accordo tra il Napoli e il Lille è tra i 50 ed i 60 mln. Può anche darsi che la voce Manchester United venga usata dall’agente per dare fretta a Napoli e Lille”.