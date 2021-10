Napoli calcio - Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "I cori beceri sono iniziati ben prima del calcio d'inizio, si è poi andato avanti per tutta la gara per poi aumentare quando il Napoli ha raddoppiato e vinto. Il comportamento della Fiorentina è stato inappuntabile, anche Commisso ha agito in tal senso così come Barone e tutta la squadra. Questi gesti non sono serviti però a bloccare la volgarità dell'accaduto".