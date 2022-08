Radio Kiss Kiss - Kepa potrebbe arrivare sabato in ritiro! Meret in lista di sbarco, 2 squadre su di lui

Calciomercato Napoli - Ultimissime sul Napoli e l'arrivo di Kepa. Il portiere può arrivare nel ritiro di Castel di Sangro già questa settimana, affare in chiusura tra le parti.

Napoli: colpo Kepa, in arrivo in ritiro

Kepa al Napoli, ci sono novità importanti riportate dall'emittente ufficiale della Ssc Napoli. La trattativa per il portiere spagnolo procede spedita, tutti gli indizi portano all'acquisto da parte del Napoli del portiere attualmente al Chelsea. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, Kepa potrebbe giungere a Castel di Sangro sabato per l'ultimo giorno di ritiro.

Con l'arrivo di Kepa ci sarà l'addio di Meret, il quale è seguito da Torino e Leicester e dovrebbe rinnovare col Napoli per poi andare in prestito in una di queste due squadre.