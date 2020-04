Radio 24, Capuano: "Un plauso alla Lega Serie A, l'AIC continua a rimanere arroccata sulle proprie decisioni"

Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24:

“Sabato scorso, in queste ore, la Juventus prendeva accordi con i propri giocatori. L'AIC è rimasta arroccata sulla disponibilità di farsi carico, ma è partito un catenaccio che ci ha portati qui alla stessa posizione di partenza. Lega Serie A? In questo particolare momento storico, tendo a dare un voto sufficiente ai vertici della Lega, Dal Pino, De Siervo che mi pare stiano cercando di tenere la barca diritta, una barca che è già difficile da governare. La lettera di UEFA, ECA ed associazione delle Leghe, portata a conoscenza del pubblico con la grande minaccia, è stata funzionale. Alla fine, in testa a tutto, ci sarà il movimento sanitario, il Governo, a decidere cosa ne sarà del calcio e se ci sarà l'opportunità di ripartire".