Questore di Torino: "Juve-Verona gara a rischio. Inchiesta Last banner non finisce qui"

"Quella di sabato era una partita già attenzionata. Sono due tifoserie con ideologie differenti. Ora aumentano i rischi perché sono prevedibili reazioni". Così il questore di Torino Giuseppe De Matteis in vista di Juventus-Verona, che si disputerà sabato prossimo all'Allianz Stadium, prima gara di campionato dopo l'azzeramento dei vertici dei gruppi ultrà juventini finiti nell'inchiesta 'Last banner' coordinata dalla Procura di Torino, che si auspica venga replicata ora in altri stadi e in altre Regioni. "Questo è solo un velo squarciato in mezzo ad altri mille veli - osserva -. Possiamo dedurre che il modus operandi dei gruppi ultrà bianconeri sia tipico di molte tifoserie".