Quagliarella al Napoli? Quando ADL disse: "Meriterebbe questa occasione"

Tornano le voci su un ritorno di Quagliarella al Napoli in questa finestra di mercato di gennaio. Intanto, sull'argomento parlò proprio il presidente del Napoli Aurellio De Laurentiis in un'intervista al Corriere dello Sport.

Queste sono le parole di De Laurentiis sul ritorno di Quagliarella al Napoli rivelate in passato nell'intervista al Corriere:

"Credo che meriterebbe questa occasione. Io penso che non sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e cioè gioiosamente".