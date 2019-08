Psv, Gutiérrez saluta Lozano: "La sua carriera può crescere tanto: si è guadagnato questa opportunità"

Calciomercato Napoli - "In campo crea molte occasioni, è molto importante per il club. Se deve partire, se lo è guadagnato facendo cose importanti qui e nella nazionale. La sua partenza può permettere una crescita continua alla sua carriera", Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz, centrocampista messicano del Psv ha rilasciato alcune dichiarazioni come riportato sul proprio profilo Twitter da Daniel Reyes, giornalista di Marca Claro, al termine della gara giocata in Europa League su Hirving Lozano che si avvicina sempre di più al Napoli.