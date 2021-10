Marco Verratti ha parlato al termine del Paris Saint-Germain: "Il calcio di oggi è così. Non basta avere grandi giocatori; noi abbiamo campioni del mondo, gente che ha vinto tanto in Champions League, sono tutti forti. Ma alla fine vince sempre la squadra che dimostra di avere il miglior collettivo. Ed è quello che dobbiamo cercare di diventare al più presto. Per essere più forti ed essere ancora più bravi con il pallone".

