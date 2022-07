PSG, Galtier: "Navas è molto frustrato da questa situazione, ma deve darci garanzie come secondo"

Calciomercato Napoli - L'allenatore del Paris Saint Germain Galtier parla del futuro di Keylor Navas in conferenza stampa. Il calciatore è accostato a Napoli e altri club perché non vuole restare come riserva di Donnarumma. Queste le parole dell'allenatore: "Navas è molto frustrato da questa situazione, ma deve darci garanzie come secondo".