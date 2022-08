Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così su Twitter i problemi avuti nella giornata di ieri da DAZN per la trasmissione delle partite Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna:

"Mi compiaccio per questa posizione presa dalla Lega Calcio, una sorta di mea culpa per farsi perdonare una scelta fatta in danno degli utenti. Per pochi spiccioli in piu. Tra un anno ci sarà una sola strada da percorrere: il canale domestico".