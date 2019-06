Sarri: "Juve nemica storica che ho combattuto, è fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere divertendo" [VIDEO]

Juve news ultimi minuti. Prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.it

Sarri e la Juventus

"Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c'è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone (dirigenti della Juve, ndr), ieri ho visto un gruppo coeso e con grande determinanzione. La Juventus è una società fatta di persone coerenti e molto compatte fra di loro". "Accettare la Juventus? Era il momento di tornare a casa, la Juventus è stata la società che mi ha cercata con più determinazione e voglia. Mi ha colpito questa voglia della Juventus, questo mi ha fatto decidere velocemente di andare in una grande società come la Juve che fino ad un anno prima era la nemica storica con cui avevo combattutto in maniera forte".

L'esperienza al Chelsea

"La scelta di andare all'estero è stata una scelta ponderata, poi mi sono reso conto che è un'esperienza straordinaria. La Premier, dal punti di vista di visibilità, è importante. L'atmosfera che si respira negli stadi è fantastica. Visibilità fortissima, la Serie A è costretta a rincorrere la Premier, speriamo di poter tornare quelli di una volta". "Le mie esperienze contano, capisci che in certi club con determinati calciatori non puoi fare le cose che puoi fare in un altro club. Bisogna arrivare ad innescare la propria filosofia di calcio ma più sali nella scala dei valori più bisogna rispettare le caratteristiche dei calciatori. Nessuna squadra sarà uguale ad un'altra".

Su Ronaldo

"Ronaldo? E' più facile per un grande giocatore far diventare grande il proprio allenatore che il contrario. La qualità del giocatore è determinante".

Sugli obiettivi stagionali

"Obiettivi? Le vittorie son frutto di lavoro e qui c'è un'eredità difficile, sono in una società che ha vinto tanto. Sarà difficile ripetere i risultati fatti nei scorsi cinque anni. Il tentativo sarà quello di dimenticarsi di tutte queste responsabilità, dobbiamo divertirci e far divertire. Dobbiamo coniugare il divertimento al vincere, cercando di vincere il più possibile e vivere l'Europa per quello che è. Una Juventus così straripante in Italia fa pensare che faccia lo stesso in Europa, purtroppo il nostro movimento non è questo. La Juventus a livello europeo rappresenta una delle dieci società di top livello: il fatto che nelle prime dieci ci siano cinque inglesi, ci fa capire quanta differenza c'è tra noi e la Premier. Ma alla fine l'obiettivo è uno: vincere".

Sull'Allianz Stadium

"Allianz Stadium? E' uno stadio accogliente. Stadio di concenzione inglese, a me piacciono molto. Penso di trovarmi bene".

Sulla Juventus di Sarri

"Sarà una Juventus che dovrà rispettare le caratteristiche dei calciatori più importanti che in squadra. Per vincere le partite il tentativo sarà quello di giocare un numero di palloni superiore agli avversari. Questa è una filosofia di gioco, poi vorrei che la squadra mantenesse alcune delle caratteristiche del gioco di Allegri. La squadra di Max (Allegri, ndr) ti dava la sensazione di potercela fare poi a un certo punto ti dava la sensazione di perdere la partita. Avere questa capacità è una qualità importante".

Sulla leggenda Mister 33 schemi

"Mister 33 schemi? E' una cosa nata quando allenavo nei dilettanti. Un giornalista mi disse 'ma quanti schemi usi su palla ferma?', io risposi 'tanti'. Lui voleva sapere il numero preciso e io per prenderlo in giro risposi 33. Mister 33 è nato prendendo in giro un giornalista".

Sul prossimo campionato

"La Serie A sarà un campionato frizzante, dal punto di vista degli allenatori. Torna Antonio Conte in una società importante, c'è l'avvento di Giampaolo al Milan. C'è Ancelotti al Napoli, poi Fonseca alla Roma che è molto bravo. Il Sassuolo ha De Zerbi che è un giovane emergente".