Formisano svela i prezzi degli abbonamenti: "Sono i più bassi degli ultimi nove anni! Vogliamo i tifosi con noi"

Il Dott. Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, parla in conferenza stampa dal ritiro in Trentino per presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Abbonamenti SSC Napoli, i prezzi:

"Ecco i prezzi per gli abbonamenti della prossima stagione.

Tribuna autorità sx:

euro 3.000 + 10 euro di prevendita (inclusa ospitalità).

Tribuna Posillipo:

euro 999 + euro 10 di prevendita.

Tribuna Nisida:

euro 749 + euro 10 di prevendita.

Distinti:

euro 499 + euro 10 di prevendita.

Curva:

euro 269 + 7 di prevendita.

Sono i prezzi più bassi degli ultimi nove anni. La società ha abbassato i prezzi, sta dicendo ai tifosi: 'Vi vogliamo con noi'. Pubblichiamo già i prezzi per tutte le partite di tutto il campionato".