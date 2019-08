Prandelli: "Lozano? Qualità indiscusse, De Laurentiis non sbaglia mai. Ho avuto coraggio a convocare Insigne in Nazionale da giovane"

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sullo scudetto: "Il campionato non finirà a Pasqua, ci sono almeno 4 squadre che possono divertirsi e divertire i tifosi. E il Napoli non è mai stato così vicino alla Juve come adesso. Più dell’Inter".

Su Sarri alla Juve: "Se Maurizio ha l'abilità - e io credo che ce l'abbia - di mettere subito la sua impronta in una squadra piena di campioni fino ad adesso abituati a essere poco connessi tra di loro, sarà uno spettacolo puro. Non credo che sia un rischio che alla Juve non abbiano calcolato, ci vuole pazienza ma alla fine difficile che non ci sia una risposta in termini di spettacolo".

Su Lozano: "Ecco, le sue qualità sono indiscusse.Ma nel Napoli di Carlo si esalterà: in questi anni, De Laurentiis questi colpi di mercato non li ha mai sbagliati. Lui ha una grande abilità a trovare calciatori che anche sotto il profilo caratteriale si sposano bene con il progetto Napoli. Difficile trovare dei flop".

Su Insigne: "Beh, se non era sereno ha fatto bene a parlarne col suo allenatore. Non solo il Napoli spera in una grande stagione di Lorenzo, è l’anno dell'Europeo e ce lo auguriamo tutti. Io poi sono quello che giovanissimo ha avuto il coraggio di portarlo in Nazionale".