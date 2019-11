Prandelli a RPN: "Insigne è un ottimo giocatore ma deve essere supportato da tutta la squadra! Ancelotti non sbaglia mai, se poi mettiamo in discussione lui..."

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cesare Prandelli, allenatore:

“Quest'Italia è tutto merito di Roberto Mancini. All'inizio sembrava che alcune convocazioni fossero frutto di provocazioni, invece hanno tutte portato risultati. Ci sono ragazzi di ottima qualità ed il suo è un lavoro molto interessante. I giocatori che ha a disposizione Mancini, sono quelli che convocai anch'io, con buone qualità tecniche. Dovremmo essere orgogliosi di questi ragazzi e del fatto che produciamo ancora giocatori di qualità. Resta da capire perché poche prime punte riescono a sfondare, prima abbondavamo.

Immobile-Belotti? Avevamo convocato anche noi Immobile, un ragazzo veramente forte. Penso che il ballottaggio abbia a che fare principalmente per una questione di movenze in mezzo al campo, sono due giocatori interessanti entrambi. Immobile-Insigne-Verratti? Contro il Costa Rica l'impiegai, ma cinque anni fa avevano poca esperienza. In questi anni sono migliorati anche in questo aspetto. Cassano-Balotelli o Immobile-Insigne? Cassano-Balotelli sono due giocatori che ci hanno portato in fondo alla competizione europea, impossibile scegliere. Ognuno è protagonista della propria epoca. Un giocatore da prendere dalla Nazionale di Mancini? Magari Barella, un centrocampista con tecnica e fisico.

Tardelli-Barella? Tardelli è stato un campione, ha interpretato più ruoli. Insigne sbagliato metterlo nel ruolo in cui lo impiega Ancelotti? Ancelotti per me non sbaglia mai, se mettiamo in discussione lui, allora... Lui sa benissimo quali sono le caratteristiche di Lorenzo, le sue capacità, può alternarsi, trova sempre spazi. Devono trovare un equilibrio tra squadra, società e tifoseria per ritrovare entusiasmo. Insigne è un ottimo giocatore, ma deve essere supportato da una squadra che abbia una struttura tale da farlo esprimere al meglio. Atalanta-Juventus? Partita molto interessante. Sicuramente l'Atalanta metterà in difficoltà la Juventus, ma comunque i bianconeri dispongono di grandi campioni".