Pompameo: "Se Conte modifica l'intero undici titolare per la Coppa Italia si sta consegnando alla Lazio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il direttore di Tv Luna Angelo Pompameo: "Non sono assolutamente convinto che Conte abbia intenzione di stravolgere la squadra. Credo che apporterà qualche piccola modifica. L'obiettivo del Napoli è la Champions ma portare un trofeo al primo anno sarebbe una grande impresa. Le sorprese che mi aspetto sono Juan Jesus, Caprile, Gilmour e Simeone per certo. La cosa migliore sarebbe mantenere l'ossatura della squadra e modificare leggermente l'undici iniziale, altrimenti ci si consegna alla Lazio. Nessuna delle due squadre sottovaluterà la sfida ma entrambe punteranno tutte le fiches sulla sfida di campionato. Alla Lazio mancherà Rovella, un'ottima notizia per il Napoli. Conte conosce bene la Lazio e sa come affrontarla. Se la giocherà a viso aperto in entrambe le occasioni"