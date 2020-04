Polonia, Kozminski: "Milik è un attaccante all'altezza della Juventus"

Calciomercato Napoli - Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca ed ex difensore di Brescia ed Udinese, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com:

Quale è il tuo pensiero su Milik? Hai sentito che potrebbe andare alla Juve?

"A mio parere c'è troppo tira e molla, questo non va bene per il ragazzo. Ho sentito dell'interesse dei bianconeri, potrebbe esserci qualcosa di vero ma è tutto da vedere. Due settimane fa, ad esempio, era fatta con lo Schalke 04 e qualche giorno fa si parlava insistentemente di Atletico Madrid. Questo significa che è tutto ancora in via di definizione, non c'è nulla di concreto. E' una grande occasione se dovesse andar via da Napoli, ha un costo accessibile, è giovanissimo, ancora futuribile e volendo potrebbe essere poi ceduto per un prezzo più alto. Io lo vedrei bene se dovesse andare alla Juve, sarebbe all'altezza di far parte della rosa di quei cinque attaccanti che il club ha bisogno per affrontare tutte le competizioni".