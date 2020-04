Politano: "Vogliamo arrivare in Europa, Gattuso ci mette l'anima. I tifosi del Napoli sono molto calorosi, sogno il primo gol in azzurro"

Ultime Napoli calcio. Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"I tifosi del Napoli sono molto calorosi, è bello essere un giocatore azzurro. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e dobbiamo dare il massimo per riuscirci. Differenze tra Gattuso e Conte? Non sono tantissime, entrambi mettono l'anima nel loro lavoro. Conte va più per le lunghe mentre Gattuso fa meno ma con più intensità. Il Napoli ha tanti giocatori forti: Mertens, Insigne, Di Lorenzo. Voglio segnare il primo gol con la maglia azzurra e dare il massimo per andare in Europa, vincere quante più partite possibili".

Sull'Europeo

"La Nazionale è un mio obiettivo e avrò un anno in più per far vedere a Mancini di meritare la maglia azzurra".