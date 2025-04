Politano: "Se vinciamo sabato mettiamo ulteriore pressione all’Inter! Siamo maturati tanto, sui tre punti di distanza..."

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli in mixed zone nel post gara tra Napoli e Torino:

“Sono contento di questa partita, era importante la vittoria per la squadra. Sono contento anche del mio assist, dobbiamo continuare così. Scudetto? Guardiamo partita dopo partita, abbiamo tre punti di vantaggio ma non sono nè tanti nè pochi. Sabato avremo una partita importante perchè con una vittoria metteremmo ulteriore pressione a loro (Inter ndr.). Siamo maturati tanto, soprattutto nel gestire i secondi tempi. Oggi (ieri ndr.) siamo stati bravi a non far rimettere in partita il Torino”