Politano, il segretario della sua prima scuola calcio: "Era meraviglioso da guardare, darà molto al Napoli. Maradona il suo idolo, può diventare un suo sosia" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Buffetti, segretario della prima scuola calcio di Matteo Politano, vale a dire la Selva Canida, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Politano era, è e sarà un grandissimo calciatore. Sono di Roma, romanista, e glielo devo dire con tutto il cuore: se verrà a Napoli sono felicissimo. Per due motivi: conoscendo i tifosi del Napoli e la loro passione, non poteva fare scelta migliore perché darà moltissimo a questa squadra, sotto pressione dà sempre il massimo; poi lui cerca sempre di migliorare e non si ferma mai. Già da piccolo meravigliava per come riusciva a stare in campo e per come riusciva a farti divertire. Era un ragazzo meraviglioso da guardare, si divertiva faceva divertire i compagni. Il suo primo allenatore ricorda molto Gattuso: prepara bene la partita e non lascia mai tranquilli i ragazzi durante il match. Lui ha bisogno di un allenatore come Gattuso che è un martello pneumatico. Darà molto al Napoli. Ho visto quello che ha scatenato Insigne domenica contro la Juventus ed ho l'impressione che Politano farà ancora di più. Cito un aneddoto. Facemmo una festa e gli demmo dei ricordi prima del suo passaggio alla Roma. Con molta schiettezza, semplicità e lacrime agli occhi mi disse che avrebbe giocato all'Olimpico e che avrebbe segnato. Ci riusciù con la maglia del Sassuolo e la sera lo chiamai, rimproverandolo in tono scherzoso. Mi disse che è un professionista e che dà tutto per la maglia che indossa. Coccolatelo, vi darà tantissimo. Il suo idolo d'infanzia è Maradona e può diventare un suo sosia. Ovviamente Diego resta unico. Spero che non giochi contro la Roma..."