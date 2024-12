Pogba in Ligue 1? Arriva l'annuncio del ds del Nizza

Paul Pogba ha lasciato la Juventus e ora è svincolato pronto per tornare di nuovo in campo magari in Europa dopo la squalifica per doping, adesso il giocatore è accostato al campionato francese. ll suo ritorno in campo, che potrà avvenire solo a marzo 2025, può essere proprio nel campionato di Ligue 1. Si è già parlato con insistenza di un suo possibile approdo alla corte di Roberto De Zerbi. Il Marsiglia, ambizioso, non ha ancora smentito mentre lo ha fatto il ds del Nizza Florian Maurice, che ai microfoni de L'Equipe ha dichiarato: "Non credo che abbiamo la possibilità di portare Paul Pogba al Nizza. Penso che ci saranno tanti club che ci penseranno, anche se non gioca da molto tempo. Ci sarà una concorrenza enorme, non potremo combattere. È un top player, quello che gli è successo è doloroso ma resta un fuoriclasse. Nella nostra squadra ci farebbe bene, ma non credo che abbiamo la possibilità di portarlo al Nizza".