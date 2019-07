Pogba, il fratello: "Real Madrid? Ci andrà se crede sia la scelta giusta, in Spagna per lui si gioca il miglior calcio e poi c'è Zidane..."

Calciomercato - Paul Pogba in uscita dal Manchester United. Il centrocampista francese è stato accostato a molti club nelle ultime settimane, su tutti il Real Madrid e la Juventus. Intanto, il fratello Mathias, sta per cominciare una nuova avventura in Spagna, dove è sbarcato nella notte per firmare con il CD Manchago e ha rivelato alcuni indizi di mercato ai microfoni di AS:

"Per lui voglio sempre il meglio e, se crede che il Real sia la migliore società in cui giocare, ci andrà. Io ho scelto di venire in Spagna non perché c'è la possibilità che venga anche Paul, ma solo perché credo nel progetto del CD Manchago. Il calcio che si gioca in Spagna è il migliore, piace a me e anche a mio fratello. C'è Zidane che è un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera, è un esempio per i calciatori".