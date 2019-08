Pistocchi: "Tocco di mano di Zielinski non è mai rigore. Caso Mertens? Gravi le parole di Pradè..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juventus nel primo tempo ha fatto bene con il Parma, ha avuto un atteggiamento molto positivo, una squadra molto corta... Ha già una impostazione diversa rispetto all'anno scorso. Il rigore di Zielinski non ci sta ma da nessun punto di vista. Una volta con l'Italia Baggio centrò il braccio di un avversario e l'arbitro fischiò il rigore. Si generarono anche in quel caso tantissime polemiche giustamente. Le dichiarazioni di Pradè dopo la gara sono gravi: ha detto che ci sono immagini che chiariscono le motivazioni legate alla decisione di asssegnare quel rigore per il presunto fallo su Mertens. Queste immagini o ci sono e non sono state mandate in onda oppure queste immagini non ci sono e quello che hanno detto Massa e Valeri a Pradé è gravissimo".