Pistocchi a CN24: "Petagna o Simeone? Ecco il mio ideale vice Osimhen. Kim è da Napoli, su De Laurentiis dico..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il vice di Victor Osimhen deve essere come Petagna o come Simeone? Per come gioca il Napoli, meglio il Cholito. Nel 3-4-2-1 di Tudor a Verona ha dimostrato di essere perfetto per il modo di giocare contro il Napoli.

Kim gioca molto sull’anticipo, è forte sul contatto diretto e deve imparare a leggere le situazioni in anticipo. Ha buone qualità, è veloce e con ottima fisicità. Per me è un giocatore da Napoli, è interessante ma deve imparare nelle letture allenandosi in gruppo con Spalletti e i vice. Ci sono i margini per un difensore interessante ad un prezzo equo, il mondo è pieno di giocatore. Dispiace se Koulibaly è andato via, il calcio è più povero dal punto di vista mentale ma voleva andare via e va ringraziato.

L’era delle proprietà italiane è finita? De Laurentiis ha dimostrato di essere ottimo nonostante tutti i suoi limiti, in questi anni ha riportato il Napoli in alto. Faccio però una domanda: preferireste avere una società vincente per un anno e che poi sparisce, come succede a chi adesso ha tantissimi debiti come l’Inter? Oppure meglio una gestione più oculata? Se devo scegliere per la mia squadra del cuore, preferisco quest’ultima. Poi è chiaro che i tifosi vogliano vincere, ma non si può rischiare di fallire per cercare di vincere”