Pistocchi: "Nel mano è evidente la mano di Spalletti, sono un'orchestra in cui tutti i singoli sanno che fare. Darei spazio alle seconde linee in Coppa"

Napoli calcio - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' evidente in questo Napoli la mano di Spalletti il quale ha idee e coraggio. Inoltre Luciano ha stabilito nello spogliatoio la sua leadership valorizzando il concetto di squadra e non del singolo. Il gioco del calcio è un gioco collettivo, è come un'orchestra dove tutti devono andare a tempo. Oggi il Napoli conosce lo spartito tattico, tutti i calciatori si esprimono al meglio. Non è solo il Napoli di Anguissa ma di Koulibaly, di Mario Rui, Fabian Ruiz e così via. Nella storia del calcio un solo singolo poteva vincere da solo ed era Maradona ma negli altri casi conta il collettivo. La coppa del giovedì è un impegno incredibile per gli allenatori perchè si rientra il venerdì e praticamente devi fare scarico non potendoti allenare. Mi auguro che Spalletti dia molta fiducia alle seconde linee per la Coppa"