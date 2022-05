Pistocchi a CN24: "Fischi dagli altoparlanti? Da Truman Show, episodio ai confini della realtà. De Laurentiis deve migliorare due aspetti"

Notizie Napoli calcio. Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Fischi dagli altoparlanti per coprire cori contro De Laurentiis? L'episodio è incredibile, sembra il Truman Show del calcio. Se ad un pubblico come quello del Napoli non viene consentita la contestazione siamo ai confini della realtà. De Laurentiis ha fatto un ottimo lavoro, ma non riesce mai a fare l'ultimo gradino. Alla squadra manca qualcosa a livello caratteriale e tecnico, ma anche nella società ci sono delle lacune mai colmate. Manca una figura di riferimento che possa fare da tramite con lo spogliatoio, senza dimenticare una comunicazione da sempre poco empatica da parte del presidente.

Sull'addio di Insigne: "E' stato un giocatore importantissimo, non solo perchè ragazzo di Napoli. Spalletti lo ha paragonato a Del Piero e Totti per questo non sarà facile da sostitutire ma le possibilità ci sono. Quando il tecnico parla di forza si riferisce alla poca fisicità della squadra da migliorare.

Insigne è stato molto importante ma nelle situazioni decisive, questa squadra, è mancata negli ultimi anni. C'è assenza di personalità dal punto di vista del carattere e nel mettersi nelle condizioni di vincere. Va fatto un discorso serio perchè la differenza nel calcio la fanno i valori tecnici che ti portano i giocatori più importanti. I giocatori più importanti però guadagnano tanto, quindi ingaggi e fatturati contano più degli allenatori a questi livelli. Il calcio eroico e delle sorprese non c'è più. Lo stesso Milan non è una sorpresa perchè ha fatto investimenti importanti negli ultimi anni. Credo che per il Napoli sarà molto difficile vincere lo Scudetto se il monte ingaggi scenderà a 75 milioni ed i giocatori più importanti dovessero andare via".