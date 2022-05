Pistocchi: "Mercato Napoli? De Laurentiis sia chiaro con i tifosi: ci sono due strade"

Calcio Napoli - Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha detto Pistocchi:

"Abbiamo visto tre finali europee non ebllissime nelle quali ha prevalso la difesa sull'attacco. Sono un amante del calcio, queste finali non mi sono piaciute perchè mi piace il calcio come espressione collettiva dove il atlento è inserito in un'organizzazione di gioco. Quel campionato fu sconcertante, mi riferisco al gol di Koulibaly a Torino perchè la gente si ricorda quella squadra più di chi ha vinto quello scudetto. Il Napoli ha giocato il miglior calcio del campionato ma ha perso tanti punti in casa per errori individuali. Sul mercato bisogna fare chiarezza: se si cedono i big per acquistare allora bisogna dimenticarsi lo scudetto per quest'anno e ragionare su un triennio. Serve chiarezza verso i tifosi. Se invece si mantiene questa rosa, allora basterebbero pochi ritocchi per essere competitivi"