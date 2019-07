Pistocchi a CN24: "Manolas non è Albiol. Icardi al Napoli? Ha preso nuova casa a Milano, si presenterà in ritiro"

Calciomercato Napoli, Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Calcio mercato Napoli, il parere di Pistocchi

“Si stanno formando coppie difensive molto interessante, sono curioso di vedere cosa farà Ancelotti con Koulibaly e Manolas. Se li lascerà a giocare uno contro uno o troverà altre soluzioni. Manolas è un bravissimo giocatore, ma non è Albiol. Albiol è un ministro della difesa che guida tutti, l'altro è uno molto aggressvio che usa tante volte il tackle. James è un grande giocatore, ora in Colombia sta giocando molto bene da esterno nel 4-3-3. Se il Napoli prende James fa un grandissimo colpo. Fabian ha giocato in tanti modi a centrocampo, anche con la Spagna. Sono curioso di vedere come Carlo farà giocare la squadra. De Ligt è completo, è incredibile, credo che tra le coppie di Inter, Napoli e Juve vinca quella bianconera con Chiellini-De Ligt. Icardi ha preso una nuova casa a Milano, non ha nessuna intenzione di andare via. Il calciatore si presenterà in ritiro. Gli argentini a Napoli hanno sempre fatto benissimo, Icardi al Napoli potrebbe fare cose incredibili. Aspettiamo le scelte che faranno lui e la moglie".