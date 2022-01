Pistocchi: "Covid in Serie A? La soluzione può essere considerare i positivi come se fossero infortunati"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Covid in Serie A? La pandemia sta condizionando tutto, la soluzione può essere solo quella di far giocare chi non è positivo considerando questi ultimi come se fossero infortunati. Il gruppo squadra dovrebbe giocare, prendete il Bologna che ha cinque positivi e comunque giocherà contro l’Inter. L’unico limite è solo avere dei numeri molto alti di positivi, se si è in grado di competere e di mettere una squadra in campo, allora la partita non va rinviata. La tutela della salute pubblica deve rimanere al primo posto, se la scelta è di stoppare il campionato sono d’accordo: se la situazione è contingente, e mancano solo dei calciatori”