Pistocchi: "Buona prestazione del Napoli! Bakayoko unica nota stonata, ha rischiato di compromettere la partita"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

"Il Milan che ha affrontato il Napoli è molto diverso da quello che prima era capolista. La squadra si è appoggiata su Ibrahimovic per gran parte del campionato, il loro gioco basato sugli esterni aveva ragione di essere. Il Napoli ha fatto una buona partita almeno per 60'. Nel secondo tempo dopo il vantaggio si è un po' chiuso ma ha sempre cercato di proporre. L'unico punto negativo secondo me è stata la poca concentrazione che Bakayoko ha messo dentro quando è entrato, rischiando di compromettere il risultato con un intervento assolutamente inadeguato. Poi il rigore si può dare e non dare, io non ho visto un contatto pesante ma un contatto minimo c'è. Episodio al limite. Fallo di Ronaldo su Cragno? Il regolamento è molto chiaro in questo caso, l'intervento è pericoloso per l'integrità dell'avversario ed era da rosso. Di fatto il portiere è rimasto ferito, se lo avesse preso sulla tempia rischiava di morire. Questo continuo tentativo da parte degli attaccanti di toccare la palla e toccare il portiere per cercare il rigore prima o poi avrà conseguenze gravi, ci siamo anche già andati vicini. Prima o poi succederà qualcosa di grave e tutti piangeranno. Dal punto di vista etico i giocatori si mettano la mano sulla coscienza".