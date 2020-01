Pistocchi: "Applaudirei Sarri al San Paolo, la riconoscenza è importante. Su Gattuso..."

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, SportMediaset.

“Sarri al San Paolo? Lo applaudirei e tornerei a fare il tifo per la mia squadra. La riconoscenza è importante e quello che ha portato Sarri al Napoli è difficilmente ripetibile. Capisco l'amarezza, ma ci sono cose che fanno cambiare le persone. I fatti recenti hanno dimostrato che il calcio non è pulito, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle e sono fatti che rimandano agli atti: c'è corruzione ad ogni livello. In Coppa Italia ho visto mancanza di gioco sia nel Napoli che nella Lazio, ma il risultato è l'unica cosa da cui deve ripartire il Napoli. Gattuso dovrà lavorare molto sulla preparazione della partita, ci sono assenze importanti da colmare. Mi auguro di vedere una partita spettacolare e coerente con le idee degli allenatori".