Pistocchi: "Algoritmo? Non si può usare per dare dei verdetti... Parole di Gasperini assolutamente fuori luogo"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se i dati saranno buoni sarà ridotta la quarantena che però non va demonizzata, è una misura importante per la tutela di tutti. Speriamo che questo problema possa essere risolto perché fermarsi per 14 giorni vuol dire far perdere almeno 5 partite. Algoritmo? Parliamo di bombe allora… Nei play off e play out c’è più senso, anche sportivo, ma un algoritmo non può tenere conto di pali, traverse ed errori arbitrali. Un algoritmo non può essere utilizzato per dare dei verdetti in un campionato. L’intervista di Gasperini è stata assolutamente fuori luogo ed il Valencia ha ragione a lamentarsi, sia lui che il club orobico hanno sottovalutato i rischi delle sue parole”.