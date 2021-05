Pistocchi a CN24: "Non c'è alcun tipo di fallo di Osimhen su Godin. Il Napoli ha pareggiato perchè non ha saputo chiudere la gara"

Napoli - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"La gara di ieri è la classica gara in cui se fai il 2-0 la chiudi. Il pareggio è arrivato in maniera beffarda, nell'occasione ha sbagliato Hysaj. Vincendo, il Napoli avrebbe conservato la possibilità di centrare la Champions ma le possibilità restano ancora intatte perchè c'è Juve-Milan. Non c'è nessun fallo di Osimhen su Godin, non c'è alcun tipo di contatto. Probabilmente l'arbitro e il Var si sono fatti ingannare dalla mano di Osimhen che secondo me non sbilancia il difensore di Semplici. Il protocollo è fatto male, c'è poco da dire. Juve, Milan e Napoli si giocheranno gli ultimi due posti disponibili perché vedo un'Atalanta più avanti"