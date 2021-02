Pistocchi a CN24: "La società deve stare vicino a Gattuso, cambiare non porta a nulla! Sarri vuole tornare in Premier"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Tutta la stampa italiana voleva Sacchi esonerato il primo anno, poi scese in cattedra Berlusconi che è stato vicino all’allenatore nei momenti di difficoltà e ha confermato la scelta. Bisogna dare coerenza alle scelte. I calciatori del Napoli hanno dato una bella risposta verso Gattuso, con il Genoa la partita è stata dominata. Gli errori dei difensori però non sono accettabili e possono compromettere tante cose. Non è facile giudicare l’operato di Giuntoli, il Napoli ha speso più di 100 milioni per l’attacco di quest’anno. Ma spesso non bastano i buoni calciatori, devono essere anche funzionali. Tanti scandali e insulti in Italia, non ci si rende conto del malumore generale. Lo stile Juve è morto con la proprietà Agnelli. Infatti Sarri e altri vorrebbero tornare in Inghilterra perché sono stufi dell’Italia, lo stesso Ancelotti ha fatto così. Con Sarri vedevi giocare il Napoli e c’era armonia nei movimenti e passaggi, oggi non hai la sensazione che il Napoli sia unito, c’è un calcio slegato. Il Napoli non può permettersi una rivoluzione. Chi ha cambiato allenatore ha peggiorato l’andamento, solo il Genoa ha fatto meglio. La società deve stare vicino all’allenatore e dare tranquillità”.