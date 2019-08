Pistocchi a CN24: "Fossi in Ancelotti cambierei qualcosa sul piano tattico. Non riesco a capire come si possa dare quel rigore su Zielinski"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Chi fa le modifiche regolamentari credo non abbia mai giocato al calcio e vedendo i rigori assegnati conferma questo. Non riesco a capire come si possa assegnare un penalty su Zielinski per quel tocco di braccio. Stessa cosa per la massima punizione data al Brescia in quel di Cagliari. Spero che gli arbitri adottino il buonsenso d'ora in avanti. Il Napoli ha iniziato male perchè è stato sorpreso dal pressing della Fiorentina. Il 4-4-2 che fa Ancelotti se non ha la collaborazione dei due esterni va in difficoltà. Nel secondo tempo gli azzurri sono cresciuti ritrovando le proprie caratteristiche, prima di tutto il palleggio dal basso che ha scaturito il gol di Insigne. Fossi in Ancelotti rivedrei qualcosa sulla disposizione: Fabian fa meglio da centrocampista sinistro o mezzala. Con Milik fuori sarebbe la soluzione migliore mantenedo sempre Allan, Zielinski e Callejon affidandosi a Mertens e Insigne in avanti. Juve? Ronaldo è ancora in vacanza, nella ripresa a Parma sono calati anche per il caldo. Sono riusciti a vincere grazie ad un'ottima organizzazione difensiva. restano i favoriti per lo scudetto. Se l'ambiente sarà solidale e non si creeranno fratture nello spogliatoio potranno essere ancora primi"