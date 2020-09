Pistocchi a CN24: "Ad oggi il Napoli è dietro ad almeno tre squadre. Milik? La Roma fa un errore"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le due squadre favorite sono Juventus ed Inter, dietro c'è la Lazio e poi il Napoli che deve riscattarsi sotto l'aspetto del rendimento del gioco. Non sarà facile migliorarla se cedi Allan prima e poi Koulibaly erché in giro non ci sono dei migliori. Il Napoli è un'incognita ha però una squadra che riqualificata in alcuni ruoli e soprattutto messa a posto la fase difensiva e finalizzerà meglio, può dire la sua. Ho dei dubbi sull'Atalanta e Milan, non so se nei bergamaschi c'è ancora voglia di fare questo tipo di calcio dispendioso. Per i rossoneri l'incognita per me, al di là dei 38 anni di Ibra, è Pioli. Milik? La Roma fa un errore perché non è Dzeko per caratteristiche, l'unico come il bosniaco è Cornelius. Il polacco è uno da fraseggio, è più una seconda punta che una prima.