Marino sicuro: "L'Inter sarà la vera antagonista della Juve, Scudetto sul filo di lana! Vi dico chi serve al Napoli"

L'ex d.g. azzurro Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

"Gattuso? Ha avuto signorilità nel non impuntarsi nell'aspetto economico, ne apprezzo la coerenza. E' stato bravissimo durante l'anno, facendo fronte ad un disastro di infortuni. Gli do un 9.

Gazidis? Adesso è il supermanager del Milan e credo si affiderà a suoi riferimenti per la scelta dell'allenatore. Il Napoli? A centrocampo prenderei un giocatore alla Veron, che abbia le 2 fasi di buon livello, interdizione e costruzione. Guardiola? Coniugherebbe il bel gioco con la vittoria, perché per la Juve vincere è l'unica cosa che conta. Come allenatore non si discute, ma è un'ipotesi molto difficile.

Icardi? E' un top player che va trattato con cautela soprattutto quando si rendono protagonisti di vicende esterne al campo di gioco. Dipenderà da cosa decideranno Conte e Marotta. Gazidis? Ha espresso concetti giusti per creare una base solida. Poi bisogna vedere questi progretti come si evolvono in una realtà vincente come il Milan. Milan? Mi chiedo come mai essendo sotto la scure del financial fairplay, abbia speso 35 milioni per Paquetà, un giocatore con un ruolo ancora non definito. E' una vicenda incomprensibile. Spalletti? Di solito con lui i casini nascono con i leader.

E' un ottimo tecnico che fa fatica a condividere la prima persona con i suoi top player. Nel suo curriculum non abbiamo risultati vincenti tali da giustificare un orientamento verso la Juve.

Commisso? Non lo conosco. Mi dispiace tutte le problematiche venute fuori intorno ai Della Valle. Si possono fare delle critiche, ma sono ingenerose perché loro hanno sempre dimostrato grande passione e disponibilità per la Fiorentina. Atalanta? Una favola bellissima, che fa bene al calcio. Per tutti è un po' diventata una seconda squadra del cuore. I tifosi hanno calore e passione come in pochi altri contesti. Applausi alla dirigenza, a tutto lo staff e a Gasperini. Inter? Nel prossimo campionato sarà l'antagonista della Juve e lo scudetto si giocherà sul filo di lana delle ultime giornate".